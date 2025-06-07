Mansur Yavaş uyarı gibi açıklama! 'CHP’nin iç sorunlarla meşgul olması üzücü'

Gazeteci ve yazar Murat Yetkin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı görüşmenin ayrıntılarını aktardığı yazısında "iktidar ve yargı baskısı altındayken CHP’nin iç sorunlarla meşgul olmasının seçmeni üzdüğünü gözlediğini" ifade etti.

Yavaş bu nedenle ağırlığın “iktidarın dezenformasyonunu” ve iftiraları çürütmeye verilmesinden yana olduğunu vurguladı.

Murat Yetkin, Mansur Yavaş ile olan görüşmesine dair detaylara yer verdiği yazısında, "Yavaş, pes etmemekten, mücadele etmekten yana. Soruşturmaların, 'adil yargılamayla suçsuzluğunun anlaşılacağı' İmamoğlu ile 2 Haziran görüşmesi ardından söylediği üzere 'Başarılı olan CHP’li belediyeleri itibarsızlaştırmak yoluyla iktidar değişikliğinin önüne geçilmesine' hizmet ettiğine inanıyor" dedi.

Yetkin, geçen hafta 23 Mart'tan beri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Mansur Yavaş ile yaptığı bayram görüşmesinin detaylarını köşesine taşıdı.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU, KILIÇDAROĞLU TARTIŞMALARINA "GİRMEDİ"

Yetkin yazısında Yavaş ile İmamoğlu, Silivri'deki görüşmelerinde CHP kurultayının iptal davası ve Kemal Kılıçdaroğlu etrafındaki tartışmaları ele almadığını aktırdı. Yavaş, "iktidar ve yargı baskısı altındayken CHP’nin iç sorunlarla meşgul olmasının seçmeni üzdüğünü gözlediğini" sözlerine ekledi. Yavaş bu nedenle ağırlığın “iktidarın dezenformasyonunu” ve iftiraları çürütmeye verilmesinden yana olduğunu vurguladı.

Yavaş'ın kurultay iptali davası çerçevesinde CHP içi tartışmalara girmemeye özen gösterdiğini belirten Yetkin, "Şöyle bir dönemde CHP’nin enerjisini kendi içinde değil, iktidarla mücadeleye harcaması gerektiği kanısında" dedi.