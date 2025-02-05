Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için karar tarihi belli oldu! Parti kaynaklarından sızdı…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti üyelerinin oy kullanacağı ön seçim yapma kararı aldıklarını duyurmuştu. CHP’nin iki güçlü adayı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ‘ön seçim’ yarışında aday olmaları bekleniyor. Gazete Duvar’ın parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre aday belirleme sürecinin 25-30 gün süre içinde tamamlanacağı, ön seçimin Mart ayında yapılma ihtimalinin yüksek olduğu söylendi.

ÖZEL YENİ SÜRECİ AÇIKLAMIŞTI

CHP’nin yeni yol haritasını geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında açıklandı. Özel, "İstanbul'da bir dizi toplantı yaptık. O toplantıda Ekrem (İmamoğlu) başkanla, Mansur (Yavaş) başkanla konuştuk değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır" demişti.

YAVAŞ ‘ERKEN’ DEMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere pek çok CHP’li isim bu kararın erken olduğu yorumunu yapmıştı. Mansur Yavaş ise aday belirlemeye ilişkin, "Seçim tarihimiz henüz belli değil. Aday belirleme süreci için erken" demişti. İmamoğlu ise Yavaş’a yanıt olarak, ‘görüşü farklı olabilir’ demişti.

ÖN SEÇİMDE TARİH NETLEŞTİ

Son olarak Özgür Özel, ön seçim için 10 Şubat’ı işaret ederek sürece ilişkin değerlendirme ve tarihine ilişkin meclis toplantısında konuşulacağını belirtmişti. Gazete Duvar’dan Ceren Bayar, parti kaynaklarından aldığı kulis bilgisini paylaştı. Tarihe ilişkin aldığı kulis bilgisinde, “Tüm bu süreçlerin 25 - 30 gün gibi bir süre içinde tamamlanabileceğini belirten CHP kaynakları, ön seçimin Mart ayında yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.” ifadeleri yer aldı.