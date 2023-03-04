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Son Dakika... Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in çağrısının ardından beklenen 'adaylık' açıklamasını yaptı. İki isim de aday olmayacaklarını duyurdu.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 23:49
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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan açıklama

Son Dakika... Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan açıklama
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'adaylık' çağrısının ardından beklenen açıklamayı yaptı.

İki isim de sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda aday olmayacaklarını duyururken, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesini temenni ettiklerini söylediler.

"TEMENNİMİZ, MİLLET İTTİFAKI’NIN TÜM PAYDAŞLARIYLA YOLUNA DEVAM ETMESİDİR"

Mansur Yavaş, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir." açıklamasını yaptı

“MİLLET İTTİFAKI’NIN, EKSİLMEDEN ÇOĞALARAK BÜYÜYECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOKTUR”

Ekrem İmamoğlu da şu ifadeleri kullandı:

"Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın @kilicdarogluk ’un ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur. @mansuryavas06"

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