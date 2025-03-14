Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan flaş karar!

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, yarın saat 11.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya gelecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçim öncesinde halk buluşmalarına sürdürüyor. Bu kapsamda yarın Ankara'da konuşacak olan İmamoğlu, öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geleceği belirtildi.

Mansur Yavaş'ın daveti üzerine gerçekleşecek görüşme yarın (15 Mart) saat 11.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılacak.