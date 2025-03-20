Mansur Yavaş, Dilek İmamoğlu ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasında Tayvan'da bulunan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş İstanbul Havalimanı'na sabah saatlerinde geldi. Yavaş'ı İstanbul Havalimanı'nda Ankara'nın bazı ilçelerinin belediye başkanları karşılamıştı. Ardından Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Yavaş, ziyaret sonrası basın mensuplarına konuştu.

Mansur Yavaş, Dilek İmamoğlu ziyareti sonrası konuştu. Yavaş, "Dilek İmamoğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Gereken desteği vereceğiz. CHP ailesi ve tüm Türk milleti yaşananları görüyor. Mutlaka onlarda kalben destekte bulunacak" dedi.

"SANKİ TERÖRİST YAKALAR GİBİ GÖTÜRÜLMESİ UYGUN DEĞİLDİ"

Yavaş, yargı eleştirisinde bulunarak, "Siyasalleşmiş bir yargı var. Güveneceğimiz tek yer hukuktur. İnşallah hukuk devletinin gerekeni yapılır" dedi. İmamoğlu'nun gözaltına alınış biçimine değinen Yavaş, "Sanki terörist yakalar gibi götürülmesi uygun değildi, davet edilse giderdi. Daha öncede 2 defa ifadeye gitmişti. Hukuk'un kavuşacağı zamanı yakında göreceğiz" ifadelerini kullandı. Yavaş sözlerine, "Akşam Saraçhane'de olacağız" diyerek noktaladı.

MUHABİRİN SORUSUNA SERT TEPKİ

Bir muhabirin Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna ise Yavaş, "Cumhurbaşkanlığı gündemde değil. Bunların konuşulacağı yer değil." dedi. 23 Mart'ta yapılacak olan ön seçime ise Yavaş, "Sandıklar kuruluyor. Ben dahil herkes sandığa gideceğiz. 23 Mart'ta tepkimizi güçlü olarak göstereceğiz." şeklinde konuştu.