Mansur Yavaş’a kritik görev. Yeni başkan seçildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nin yeni başkanı seçildi. İstanbul'da düzenlenen 2024 yılı 1. olağan meclis toplantısında bu önemli göreve getirilen Yavaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturdu. Bu seçimle birlikte, Tarihi Kentler Birliği de AKP'den CHP'ye geçmiş oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın seçilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya üzerinden tebrik mesajı yayınladı.

İmamoğlu, Yavaş'ı tebrik ederken, "Yerel yönetimlerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Değerli arkadaşlarım, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilen Mansur Yavaş'ı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı seçilen Cemil Tugay'ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.