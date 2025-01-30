Mansur Yavaş’dan ses getirecek hamle! Ankara kulislerini hareketlendirdi…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyeceklerini açıklaması, Ankara kulislerini hararetlendirdi. Nefes yazarı Aytunç Erkin’in bugünkü köşe yazısında Mansur Yavaş’ın Özel’in açıklamasına şaşırdığı ve gergin olduğu belirtilirken, Yavaş’ın "Cumhurbaşkanı adayını CHP üyeleri değil, vatandaş seçsin; 50 bin kişilik anket yapalım" dediğini aktardı.

YAVAŞ’TAN ‘PARTİ ÜYELERİ DEĞİL, VATANDAŞ SEÇSİN’ ÇIKIŞI

Nefes yazarı Aytunç Erkin, “Aday belirlemek için daha erken ön seçim olacak bilgisi vermedi” başlık köşe yazısında Mansur Yavaş’ın Özgür Özel’in ‘ön seçim’ çıkışına tepkili olduğunu aktardı. CHP koridorlarında, “ön seçim” isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, adaylık konusunda ilk raundu kazandığı yorumlarının yapıldığını öne süren Erkin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ise Özel’in açıklamasına şaşırdığı ve gergin olduğunun Ankara kulislerinde konuşulduğunu aktardı. Erkin, Yavaş'ın, "CHP'nin adayını parti üyeleri değil, vatandaş seçsin. 50 bin kişilik anket yapılsın" görüşünde olduğunu kaleme aldı.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin yeni yol haritasını geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında paylaşmıştı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleme noktasında geçen hafta İstanbul’da önemli toplantılar yaptığını anlatan Özel, “O toplantıda Ekrem başkan ve Mansur başkanla konuştuk, değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır.” demişti.

Özel ayrıca, yeni sürece ilişkin, “Önümüzdeki süreç içinde şubat, mart ve nisan aylarında tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız. ifadelerini kullanmıştı. Özel, partinin cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 600 bin CHP üyesinin belirleyeceğini açıkladı. Özel, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını, parti üyelerinin belirleyeceğini belirterek, bu sürece katılmak isteyenlere partiye üye olma çağrısını yapmıştı.