Mansur Yavaş’ın adaylık planı ortaya çıktı! Bilgiyi en yakınları verdi…

CHP’de ön seçim için görüşmelerinde geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir zirve gerçekleştirmişti. Üçlü zirveye ilişkin Nefes yazarı Aytunç Erkin’e konuşan Yavaş’ın yakın çevresinin, “Mansur Yavaş ne yapmayacağını söyledi: Ön seçime katılmayacak. CHP’den kopmayacak. Ancak… Ne yapacağını söylemedi” dedi.

“PARTİ İÇİ REKABETE GİRMEM”

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, ‘Bir kulis de benden o zaman’ diyerek Özel, Yavaş ve İmamoğlu zirvesine ilişkin bomba açıklamalarda bulundu. Erkin’in kulis bilgisini paylaştığı kısım şu şekilde;

Mansur Yavaş görüşmede diyor ki:

“Parti içi rekabete girmem. Rakip olmam. Ön seçim süreci, kendi içinde hizipleşmelere, partinin oylarını düşürmeye neden olabilir. Süreçte partinin birlik- beraberlik görüntüsü vermesi gerekiyor.”

“O GÜNÜN ŞARTLARINI DEĞERLENDİREREK KARAR ALACAKTIR”

Yine Yavaş’a yakın kaynakların değerlendirmesi de şu şekilde:

“Mansur Başkan, seçim takvimi açıklandığında, o gün geldiğinde, o günün şartlarını değerlendirerek karar alacaktır. Dedi ya: ‘Gün ola harman ola. O güne kim kalacak?’ Ayrıca şurası önemli: Mansur Yavaş ne yapmayacağını söyledi: Ön seçime katılmayacak. CHP’den kopmayacak. Ancak… Ne yapacağını söylemedi.”

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son yaşanan tutuklamalar ve soruşturmaların ardından ‘erken seçim’ tartışmalarını başlattı. Özel, daha sonra parti içerisinde Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ‘ön seçim’ hamlesini yapmıştı. Ön seçimde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimleri geçmişti. Yavaş, ön seçim için ‘daha erken’ dese de İmamoğlu ise ‘görüşlerimiz farklı olabilir’ yorumunu yapmıştı. Ön seçim için ise parti toplantısında 23 Mart tarihi duyuruldu.