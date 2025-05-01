Mansur Yavaş’ın adaylık stratejisi en yakın çevresinden sızdı! Ünlü yazar ‘elime üç not ulaştı’ diyerek açıkladı…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Fatih Altaylı’nın Youtube kanalında verdiği röportajda “Mansur Yavaş cumhurbaşkanı olur, Ekrem İmamoğlu ise başbakan olarak yürütmenin başına geçer” sözlerine ilişkin Nefes yazarı Aytunç Erkin, “Üç not ulaştı elime” diyerek kulis bilgisini paylaştı. Erkin, Mansur Yavaş’a yakınlığıyla bilinen isimlerden gelen notta Yavaş’ın adaylık stratejisine ilişkin bilgilerde yer aldı.

YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA DESTEK ÇIKIŞI

CHP’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında ön seçim tartışmaları gündeme gelmişti. Mansur Yavaş, ‘daha erken’ diyerek ön seçimde aday olmayacağını belirtmişti. İmamoğlu ise ön seçimde tek aday olarak girerek seçildi. Cumhurbaşkanı adayı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası Mansur Yavaş adaylık tartışmalarını noktayı koyarak, İmamoğlu’na desteğini açıklamıştı.

ÖZEL: MANSUR YAVAŞ CUMHURBAŞKANI OLUR, EKREM İMAMOĞLU İSE BAŞBAKAN OLARAK YÜRÜTMENİN BAŞINA GEÇER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Fatih Altaylı’nın Youtube kanalında verdiği röportajda kurduğu şu cümleler adaylık tartışmalarını tekrar gündeme getirdi:

“Ben otobüsün üzerine çıkacağım, Mansur Yavaş başka bir şehirde olacak, grup başkanvekillerimiz ve milletvekillerimiz farklı şehirlerde halkla buluşacak. Bu kararlılıkla yola devam edeceğiz. Seçimi yüzde 70’le kazanırız. Millet, anayasayı değiştirecek çoğunluğu da bize verir. Hızla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeriz. Bu süreçte tarafsız bir cumhurbaşkanı seçilir. Milletin gönlünde taht kuran Mansur Yavaş cumhurbaşkanı olur, Ekrem İmamoğlu ise başbakan olarak yürütmenin başına geçer”

MANSUR YAVAŞ'IN SEÇİM STRATEJİSİ

Ünlü yazar Aytunç Erkin, Mansur Yavaş’a yakınlığıyla bilinen isimlerden “Dün… Üç not ulaştı elime” diyerek köşe yazısında paylaştı. Erkin’in paylaştığı üç notta şu ifadeler yer aldı:

“Dün… Üç not ulaştı elime. Notlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yakınlığıyla bilinen isimlerden geldi.

Mansur Başkan, Ekrem İmamoğlu sahalara dönene kadar yani hapishaneden çıkana kadar cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasına girmeyecek.

Parlamenter sistem vurgusuna ve Ankara için çalışmaya devam eder.

Sandık konulduğunda, millet vazifeye çağırırsa icabet eder.”