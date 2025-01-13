Mansur Yavaş'ın mesajı tartışma konusu oldu!

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına ilişkin Mansur Yavaş, 5 saat sonra sessizliğini bozarak X hesabından tepki göstermişti. Ancak, Yavaş’ın paylaşımı 7.7 milyon olan kişisel Mansur Yavaş hesabı yerine ‘Mansur Yavaş 2025’ hesabından yapması dikkat çekti. Mansur Yavaş 2025 hesabının takipçi sayısı ise 383 bin olduğu biliniyor. CHP'li çevrelerde ise bu konu tartışma konusu oldu.

YAVAŞ, PAYLAŞIMI CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE KULLANDIĞI HESAPTAN YAPTI

Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten ilk tepkiler gelmişti. Akpolat’ın gözaltına alınmasına Yavaş’tan 5 saat sonra ilk tepki gelmişti. Mansur Yavaş, saat 10.27’de gerçekleştirdiği paylaşımı kişisel hesabından yapmaması dikkat çekti. Yavaş, 383 bin takipçili sayfası üzerinden yaptı. Mansur Yavaş’ın paylaşımı 7.7 milyon olan kişisel 'Mansur Yavaş' hesabı yerine ‘Mansur Yavaş 2025’ hesabından yapması ise CHP'li çevrelerde tartışma konusu oldu. Yavaş’ın bu hesabı Cumhurbaşkanı seçimlerinde kullandığı biliniyor.

ESENYUR'TAKİ KAYYUM AÇIKLAMASINI KİŞİSEL HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI

Mansur Yavaş'ın Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin de gerçekleştirdiği açıklamayı ise 7.7 milyon olan kişisel hesabından yaparken, Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonu az takipçili ‘Mansur Yavaş 2025’ hesabından yaptığı da görüldü.

NE OLMUŞTU?

Bu sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon gerçekleştirildi. İstanbul'da, "Aziz İhsan Aktaş" liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesi iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.