Mansur Yavaş'ın selamını iletti: Yine yapacağız

Ankara Kent Konseyi tarafından ikincisi “Dünyanın ritmi Başkent’te buluşuyor” temasıyla düzenlenen etkinlikte Makedonya'dan Rusya'ya değişik ülkelerden gelen 18 halk dansları topluluğu Gençlik Parkı'nda gösterilerini Başkentlilerle buluşturdu.

Ankara Kent Konseyi binasında karşılama ve tanıtım töreni ile başlayan etkinlikte, Ankara Kent Konseyi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, adlarına diktikleri fidanların sertifikalarını dans topluluklarına verdi.

Karşılama töreninden sonra dans toplulukları geleneksel kıyafetleri ile ülkelerinin bayraklarını taşıdıkları kortej oluşturdu. Kortej, Gençlik Parkı'nda kurulan etkinlik alanına yürüdü. Yürüyüş esnafında katılımcılar ülkelerine ait şarkıları seslendirdi.

"ASIRLIK EMEĞİ SEYREDECEKSİNİZ"

Dans topluluklarının takdimi ile başlayan program Rafadan Tayfa Yapımcısı İsmail Fidan'ın konuşması ile devam etti.

Fidan'dan sonra kürsüye çıkan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz etkinliğe ilişkin, ''Bu buluşma farklılıklarımızı birer zenginliğe dönüştürecek. Büyük bir gönül sofrası oluşturacak. Farklılıklarımızdan değil, müştereklerimizden beslenmemiz gerektiğini tekrar dünyaya ilan edecek. Halk dansları sadece hareketin değil; hafızanın, yaşanmışlıkların, bedel ödenmişliklerin, yokluğun, cesaretin, mücadelenin, kimliğin ve sahnedeki o bütün güzelliklerin dilidir. Asırlık emeği seyredeceksiniz'' ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'IN SELAMINI İLETTİ: YİNE YAPACAĞIZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Köylü ise Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın selamını ileterek başladığı konuşmasında, ''İkincisi düzenlenen bu şölen, gerçekten çok kıymetli, çok değerli ve çok ciddi emekler verilerek hazırlanan bir gösteri. Geçen sene de yaptık. İnşallah bundan sonra nice yıllar yapılacak'' diye konuştu.

Dans gösterilerini izlemeye gelenler arasında bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve eşi Bahar Güner'e dans toplulukları kendi ülkelerini temsil eden hediyeler armağan etti.