Mansur Yavaş’ın toplantıya neden katılmadığı ortaya çıktı! Gözler onu aramıştı…

CHP'nin ön seçimde aday belirlemedeki 'Gel seç tarihe geç' lansmanında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın olmaması dikkat çekti. Yavaş,“Daha önce planlanan bir program vardı 15:00’deki CHP toplantısına katılacağım. Ön seçim hayırlı olsun. Tüm seçenekler masadadır. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

"TÜM SEÇENEKLER MASADADIR"

CHP'de ön seçim maratonu bugün yapılan lansman ile başladı. Milletvekillerinin imzasını toplayarak ön seçimde aday olan İmamoğlu bugün yol haritasını açıkladı. Gözlerin çevrildiği Mansur Yavaş ise toplantıda yer almadı. İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın saat 15.00'te katılacağını açıkladığı 14 büyükşehir belediye başkanıyla toplantısına da katılmayacak.

Ön seçim sürecine değinen Yavaş "Ön seçim hayırlı olsun. Tüm seçenekler masadadır. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

TOPLANTISINA NEDEN KATILMADI?

Yavaş, CHP toplantısına katılmama sebebine ilişkin soruya, “Daha önce planlanan bir program vardı 15:00’deki CHP toplantısına katılacağım” cevabını verdi.