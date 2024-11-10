Mansur Yavaş'ın yeni basın danışmanı kim oldu?

Kaynak: medyaradar
Mansur Yavaş'ın yeni basın danışmanı kim oldu?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin'in görevinden istifa etmesinin ardından boş koltuğa oturacak isim belli oldu.

Medyaradar'ın haberine göre, Haziran 2024'te görevinden istifa eden Volkan Gültekin'in yerine gelen isim belli oldu.

YENİ İSİM BELLİ OLDU

TV100'de sunucu-editör olarak görev yapan Betül Ersöz Araz, Mansur Yavaş'ın yeni basın danışmanı oldu.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyonve Sinema Bölümü mezunu olan Betül Ersöz Araz, 2013 yılında Halk TV'de siyaset ve parlamento muhabirliği ile medyaya adım attı. 2 yıl önce Halk TV'den TV100'e sunucu editör olarak transfer olan Ersöz 2017 yılında Burak Araz ile dünya evine girmişti.

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