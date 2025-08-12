Mansur Yavaş'tan adaletsizliğe isyan: Hasta başkanlarımız neden içeride tutuluyor?

Çankaya Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde yapılacak kreşin temel atma törenine katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sağlık sorunları ile gündeme gelen tutuklu başkanlar Mühittin Böcek ve Murat Çalık hakkında adaletsizliğe isyan ederek, “Neden içerde tutuyorsunuz, sağlık sıkıntısı var” dedi.

SAĞLIK SORUNU OLAN TUTUKLU BAŞKANLAR İSYANI

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sağlık sorunları ile gündeme gelen tutuklu başkanlar için adalet çağrısında bulunarak isyan etti. Yavaş, “Muhittin Başkan'ın rahatsızlığı belli neden hapiste? Murat Çalık başkanımız neyi bekliyorsunuz, tutuklu, mahkum olmamış, ceza alacağı şüpheli ki beraat edeceği konusunda hiçbir şüphemiz yok. Neden içerde tutuyorsunuz, sağlık sıkıntısı var. Zeydan Başkan, neden Adana'da değil de İstanbul'da yargılanıyor? 11 yıl önceki olay şimdi mi aklınıza geldi?” ifadelerini kullandı.

“TUTUKLAMA TEHDİDİYLE İNSANLARIN ZORLA İFTİRAYA ZORLANMASI”

Operasyonlar itirafçı olan suç örgütü lider Aktaş’ın serbest bırakılmasına ve ifadeleri nedeniyle belediye başkanlarının gözaltına alınmasına değinen Yavaş, şunları söyledi:

“Ben her yerde söylüyorum, bir suç örgütü lideri var. Aktaş soyadlı ve bu Türkiye'de 300'ün üzerine yaptığı ihalelerin büyük çoğunluğu AK Partili Belediye ve kurumlarda, nasıl iş tuttuğu da belli. Siz bu insanın yani suç örgütlerinin tek bir ifadesi ile bizim belediye başkanlarımızın hepsini tutukluyorsunuz. Hukukta silahların, savunmanın eşitliği diye bir kavram vardır. Birisini iddiasını karşı diğerinin iddiasıdır. Siz ne hakla suç örgütü lideri yaptığınız bir insanın ifadesini tertemiz belediye başkanlarımız ifadesinden üstün tutuyorsunuz? Hangi yetki ile hangi hukukta bunu yapıyorsunuz ve bir de itirafçı maskesi adı altında tutuklama tehdidiyle insanların zorla iftiraya zorlanması. Şöyle bir elinizi vicdanınıza koyun, bu ülkede tutuklanması korkusu içerisinde hiç suçu olmasa da adeta annesine, babasına iftira atacak bir sürü insan bulursunuz. “

“ONDAN SONRA KALKIYORUZ KOMİSYON KURUYORUZ”

Yavaş, tutuklu başkanlar hakkında bir iddianamenin olmamasının altını çizerken, komisyon kurulmasına dikkat çekti. Yavaş, “Cezaevine hayatında girmemiş insanları bununla korkutursanız. Bununla ilgili birçok Yargıtay kararı olmasına rağmen; hala ortada iddianame yok, sadece suçlama var ve ondan sonra kalkıyoruz komisyon kuruyoruz. Yani hukukun uygulanmadığı, anayasanın uygulanmadığı, böyle bir ülkede acaba komisyon ne karar alacak ben gerçekten merak ediyorum” dedi.

“SADECE KENDİ KİŞİSEL İKBALİ İÇİNDİR”

İktidara yakın bir ismin anayasanın 3 maddesinin değişmesinden bahsetmesine tepki gösteren Yavaş şunları dile getirdi:

Bu benim kişisel fikrim ve aynı zamanda da şu anda bugün yine bir konuşmasında iktidarın önemli isimlerinden birisi anayasanın 3 maddesinin değişmesinden falan bahsediyor. Ben şu fikirdeyim, eğer iktidar bugün bir şekilde yanına diğer siyasi partileri çağırıyorsa daha örneklere bakarak söylüyorum sadece kendi kişisel ikbali içindir, iktidarların devamı içindir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım ve dolayısıyla inşallah ülkemiz güzel günleri görecek. Bizler bu güzel hizmetler yapmak suretiyle Ankara'daki bütün belediye başkanlarımız vatandaştan aldığı bu yetkiyi gayet güzel kullanarak artık bundan sonra eskiden AK Parti'nin tek başına yüzde 50 çok üzerinde oy aldığı Ankara'yı; inşallah Cumhuriyet Halk Partisi tek başına bu belediye başkanlarımızla katkısıyla yüzde 50 üzerinde çok fazla oy alması suretiyle belediye sayısında daha fazla yaparak Ankara yaşayan herkesin yüzde yüzüne mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz."