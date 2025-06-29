Mansur Yavaş'tan Ankara'daki deprem için ilk açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan Ankara'daki deprem için ilk açıklama

ABB Başkanı Yavaş, sabah saatlerinde meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem için açıklama yaptı. Yavaş, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) saat 08.20'de Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Vatandaşların şiddetli bir şekilde hissettiği ve paniğe neden olan deprem için Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMAMAKTA"

Depreme ilişkin sosyal medya hesabından bilgi veren ABB Başkanı Yavaş, "Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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