Mansur Yavaş'tan Ankaralılara uyarı!

Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara uyarı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıları ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ankara’da 24 ve 25 Nisan’da beklenen yağış konusunda yurttaşları uyardı.

Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Ankaralılar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; 24 Nisan 12.00 ile 25 Nisan 03.00 saatleri arasında ilimizde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunuz. Büyükşehir Belediyemiz tüm ekipleriyle teyakkuz halinde olacaktır."

Son Haberler
Sokak ortasında silahlı çatışma
Sokak ortasında silahlı çatışma
Eyüpsultan’da markette deprem anı kameraya yansıdı
Eyüpsultan’da markette deprem anı kameraya yansıdı
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara uyarı!
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara uyarı!
Deprem sonrası 'emlak' açıklaması 'Fırsatçılara göz yumulmayacak'
Deprem sonrası 'emlak' açıklaması 'Fırsatçılara göz yumulmayacak'
Ahmet Ercan bu sözlerle uyardı! 'Beklenen depremin alıştırması, 22 kat büyük olacak'
Ahmet Ercan bu sözlerle uyardı! 'Beklenen depremin alıştırması, 22 kat büyük olacak'