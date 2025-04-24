Mansur Yavaş'tan Ankara'ya kritik uyarı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gerçekleştirdiği paylaşımda, sağanak yağışla ilgili önemli uyarıda bulundu.

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDEDİR"

Yavaş, açıklamasında "Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır. Kuvvetli rüzgâr, fırtına, dolu ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Özellikle iş çıkış saatine denk gelen bu zaman diliminde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halindedir" ifadelerine yer verdi