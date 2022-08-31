Mansur Yavaş Athena'ya destek verdi. Nevzat Tarhan’a tepki gösterdi: Vatan sevgimizi kimse sorgulayamaz

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın konsere verdiği tepki sosyal medyada gündem olmuştu.

Tarhan, "30 Ağustos’u buruk kutlama. Yunan isimli şarkıcı içinden ‘kültürel olarak biz yendik’ diyordur" paylaşımını gelen tepkiler üzerine silmişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Athena grubuna destek çıkarak eski TBMM Başkanı İsmail Karaman ve Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'a tepki gösterdi.

Mansur Yavaş, Athena grubunu hedef alan Nevzat Tarhan’a “Başta Gökhan Bey olmak üzere bizim vatan sevgimizi hiç kimse sorgulayamaz” diyerek tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Athena grubu konseri devam ederken sahneye gelen Mansur Yavaş, seyircilere seslendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ATHENA’YA DESTEK ÇIKTI

Yavaş, Nevzat Tarhan‘a tepki gösterdi. Yavaş, Athena’nın konseri için “30 Ağustos’u buruk kutlama. Yunan isimli şarkıcı içinden ‘kültürel olarak biz yendik’ diyordur…” diyen Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan oldu.

Yavaş, “Başta Sayın Gökhan Bey olmak üzere bizim vatan sevgimizi hiç kimse sorgulayamaz. Bunu da özellikle bu akşam söylemek istiyorum. Bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar Gökhan Bey’e hoş geldiniz diyorum” dedi.

'KUTLAMAYA GEREK YOK?' DİYENLERE İNAT COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ

Yavaş, “26 Ağustos’ta zaferin başlangıcı, Haymana Polatlı topraklarından başlamış. Dolayısıyla Ankaramız Milli Mücadelemizin en önemli karargahlarından. İşte bizler de böyle bir başkentin belediye başkanı olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği bu Ankara’yı, dünya başkentleriyle yarışır bir hale getirmek için çalışıyoruz. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Ve 30 Ağustos’u elbette kutlayacağız. ‘Neden bunları kutluyorsunuz, kutlamaya gerek yok?’ diyenlere inat coşkuyla kutlayacağız” dedi.

Eski TBMM Başkanı Kahraman, “2 Mart’ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok Erzurum şu martta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz” demişti.