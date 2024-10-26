Mansur Yavaş'tan, Öcalan çıkışı: Alınan kararların halka da sorulması lazım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlik Parkı'nda Cumhuriyet’in kuruluşunun 101'inci yıl dönümüne özel olarak hazırlanan "'T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli’ni ziyarete açtı. Yavaş, etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'ın Meclis'te konuşma yapması çağrısına ilişkin sorulan soruya şu sözlerle yanıt verdi.

''Sürekli bir tık üstü giderek devam eden açıklamalar var. Merak ediyorum bundan sonraki Meclis grup toplantısında neler açıklanacak. Her seferinde insanların aklının hayalinin almadığı, alışık olmadığı açıklamalar var. Ben bu tür açıklamalara katılmadığımı söylerim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Eğer bir hukuk devletiysek yapılan her şeyin hukuka uygun olması gerekir. Bunun için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki bütün vatandaşların seçtiği, milletvekillerinin varsa bu konuda bir plan proje Meclis’te bunu tartışması gerekir."

"DIŞARIDA HAZIRLANAN PROJE VAR"

"Bazı şeylerin halka da sorulması lazım" diyen Yavaş, "Bir başkasına karşı işlenen suçu, birisinin affetmesi gibi şeyler mümkün değildir. Toplum bu konuda çok acı çekmiştir. Elbette ki bence eksik görülen şey şurada; ortak yaşama iradesi olmasaydı bu toplum şimdiye kadar çoktan ayrışırdı. Bunların toplumdaki ortak yaşama iradesini yaraladığını düşünüyorum. Kim hangi grubun temsilcisidir, neye göre temsilcidir, bu yetkiyi kimden almıştır? Bu kime sorulmuştur? Bunların hepsi tartışma konusudur. Varsa böyle bir plan, proje bunların hem halka iletilmesi hem de Meclis’te grubu olan herkesle paylaşılması lazım. Ben açıkçası bu konularda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, vatandaş kimliğimle konuşuyorum. Bir dışarıda hazırlanan proje var, buna biz alet ediliyorsak elbette biz buna karşıyız. Ne sınırlarımızın değişmesine ne üniter yapımızın değişmesine asla izin verilemez. Bu konuda hiç kimsenin de kendi başına karar vermesi mümkün değildir. Kararı verecek Türk milleti ve onların temsilcisi milletvekilleridir" ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE'DEKİ HUKUK SİSTEMİNE AYKIRIDIR''

Yavaş şöyle devam etti: "Dün yayınlanan bir rapora göre, bu talepten toplum oldukça incinmiştir. Hem Türk mahkemeleriyle hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde verilen kararla teröristbaşı ve terör örgütü lideri kabul edilmiş ve cezası onanmış birisinin muhatap alınması, gerçekten Türkiye’deki hukuk sistemine aykırıdır. Bunun tartışılması lazım. Bu konular konuşulurken meşruiyet ancak ve ancak TBMM’de aranır.''’