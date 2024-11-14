Mansur Yavaş'tan Bakan Tekin'e sert tepki!

CHP’li vekiller, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i okullarda öğrencilere kumanya dağıtılmasına destek vermediği için sert eleştirilerde bulunmuştu. Bakan Tekin ise bu eleştirilere “CHP’li belediyeler konsere harcadıkları paraları getirsin önce” diyerek yanıt vermişti. Ebru Gündeş konseri ile gündemde olan ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Bakan Tekin'e sert bir yanıt geldi.

Yanıtını sosyal medya üzerinden veren Mansur Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımı yardım rakamlarını ekledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2025 senesi bütçe görüşmeleri öncesinde gerginlik yaşandı. CHP’li milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, yanlarında getirdikleri kumanyalarla tepki gösterdi. CHP’li milletvekillerin “Sayın Bakan, öğrencilere dağıtamadığınız kumanyaları getirdik” demesi üzerine Bakan Tekin ise “CHP’li belediyeler konsere harcadıkları paraları getirsin önce” diyerek yanıt verdi.

Toplu hücum devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Sayın @Yusuf__Tekin "CHP'li belediyeler konsere harcadığı paraları getirsin, verelim." demiş.

Eğitimde fırsat eşitliğini savunan uygulamalarımız ve projelerimiz ile tüm dünyaya örnek oluyoruz.

Bir kaçını sıralayalım da belki siz de… https://t.co/uYkFyXGlWu — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 14, 2024

29 Ekim kutlamaları kapsamında düzenlenen konser ücretleri ile gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin harcamalarını ABB Başkanı Mansur Yavaş bir açıklama yaparak açıklamıştı. Bakan Tekin'in CHP'li milletvekillerine , “CHP’li belediyeler konsere harcadıkları paraları getirsin önce” demesi üzerine Mansur Yavaş Bakan Tekin'i etiketleyerek öğrencilere yapılan yardımları sıraladı.

MANSUR YAVAŞ'TAN BAKAN TEKİN'E TEPKİ

Eğitime destek olunmadığı gibi bir de köstek olunduğunu söyleyen Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:

Toplu hücum devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Sayın @Yusuf__Tekin

"CHP'li belediyeler konsere harcadığı paraları getirsin, verelim." demiş. Eğitimde fırsat eşitliğini savunan uygulamalarımız ve projelerimiz ile tüm dünyaya örnek oluyoruz. Bir kaçını sıralayalım da belki siz de örnek almak istersiniz.

KIRTASİYE DESTEĞİ: Her yıl ortalama 160 BİN öğrencimize toplam 254 MİLYON 648 BİN 650 TL OKUL

SERVİSİ DESTEĞİ: İlkokul çağında okullarına servis ile giden 9 BİN 780 çocuğumuzun servis ücretlerini ödüyoruz. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı: 135 MİLYON 402 BİN 271

ABONMAN DESTEĞİ: Orta okul ve lise çağındaki yaklaşık 50 BİN çocuğumuz için aylık düzenli olarak 100 biniş Abonman desteği sağlıyoruz.

KANTİN DESTEĞİ: İlkokula giden 18 BİN 876 çocuğumuza her ay düzenli olarak kantin desteği yapıyoruz. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı: 112 MİLYON 672 BİN 860 TL

SINAV DESTEĞİ: YKS, KPSS, LGS gibi sınavlar için 50 BİN 697 öğrencimize yol ve yemek paraları ile birlikte bu güne kadar toplam 18 MİLYON 812 BİN TL ödeme yaptık.

Okulların önünde öğrencilerimize çorba dağıtmak istiyoruz, bazı okullar İZİN VERMİYOR!

Okullarda hijyen sorunu var temizlemek istiyoruz; YAPTIRMIYORSUNUZ!

Cumhuriyetimizin en büyük fazileti olan fırsat eşitliğini yaratamamışsınız, fırsat eşitliği adına sosyal destek alan ailelere destek oluyoruz. Bari GÖLGE ETMEYİN, ENGEL OLMAYIN, KARALAMAYIN."