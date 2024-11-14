Mansur Yavaş'tan Bakan Tekin'e sert yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yanıt vererek, eğitime yönelik gerçekleştirdikleri destek projelerini sıraladı. Yavaş, ‘Toplu hücum devam ediyor’ şeklinde bir ifade kullanarak, Tekin’in ‘CHP'li belediyeler konsere harcadığı paraları getirsin, verelim’ sözlerine atıfta bulundu.

Yavaş, yaptığı paylaşımda, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına yürütülen önemli projeleri vurguladı. Her yıl 160 bin öğrenciye kırtasiye desteği verdiklerini belirten Yavaş, toplamda 254 milyon TL’lik bir destek sağladıklarını ifade etti. Ayrıca, ilkokul çağındaki 9 bin 780 çocuğun okul servisi ücretlerinin de karşılandığını kaydetti. Bugüne kadar bu alanda yapılan toplam ödemenin 135 milyon TL'yi bulduğunu aktardı.

Yavaş, ortaokul ve lise çağındaki yaklaşık 50 bin öğrenciye aylık düzenli olarak 100 bin biniş abonman desteği sağladıklarını da belirtti. İlkokula giden 18 bin 876 çocuğa her ay kantin desteği sunduklarını, bu alandaki toplam ödemenin ise 112 milyon TL olduğunu açıkladı. Ayrıca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) gibi sınavlar için 50 bin 697 öğrenciye yol ve yemek parası desteği verdiklerini, toplamda 18 milyon TL harcadıklarını belirtti.

Yavaş, son olarak, okulların önünde öğrencilere çorba dağıtmak istediklerini ancak bazı okulların buna izin vermediğini dile getirerek, okullarda hijyen sorunlarına dikkat çekti. ‘Cumhuriyetimizin en büyük fazileti olan fırsat eşitliğini yaratamamışsınız, fırsat eşitliği adına sosyal destek alan ailelere destek oluyoruz. Bari gölge etmeyin, engel olmayın, karalamayın’ diyerek eleştirilerini sürdürdü.