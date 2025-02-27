Mansur Yavaş’tan bebek katili Öcalan’a tek karelik gönderme! Tüm Ankara naklen yayınladı

İmralı heyeti bebek katili Öcalan ile görüşmesini gerçekleştirdi. Teröristbaşının mesajı canlı yayında 4 dilde okundu.

BEBEK KATİLİ KANLI ÖRGÜTE SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPTI

Bebek katilinin çağrısı Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça okundu. Terörist Öcalan, kurduğu kanlı terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı.

Mesajı, Kürtçe olarak Ahmet Türk, Türkçe olarak ise Pervin Buldan okudu. Mesajın resmi dil Türkçe dururken önce Kürtçe olarak okunması büyük tepki çekti.

MANSUR YAVAŞ ANKARA'YI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATTI!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bebek katilinin mesajı okunmadan önce talimat vererek Ankara'daki tüm dev ekranları ay yıldızlı bayrağımızla donattı.

Yavaş’ın bu hamlesi yaşanan sürece tepki olarak görürken, bu hareket sosyal medyada vatandaşlar tarafından büyük destek gördü.