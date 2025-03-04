Mansur Yavaş'tan Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in tutuklanmasına tepki 'Ciddi soru işaretleri barındırıyor'

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkındaki soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Man Yavaş, tutuklama kararına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Beykoz Belediye Başkanı tutuklandı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in gözaltına alındıktan 4 gün sonra ifadesinin alındığına ve tutuklandığına dikkat çeken Mansur Yavaş, "Hukuk devleti ilkeleri açısından ciddi soru işaretleri barındırıyor. Hukukun; baskılardan uzak, tarafsız ve şeffaf şekilde işlemesi gerekir. Seçimle göreve gelmiş bir belediye başkanının böyle bir süreçle karşı karşıya kalması, yalnızca kendisine değil, ona oy veren vatandaşların iradesine de müdahale anlamına gelir. Adil yargılanma hakkı herkes için güvence altına alınmalı; tutuksuz yargılama esas olmalıdır." ifadelerini kullandı.