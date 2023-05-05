Mansur Yavaş’tan Binali Yıldırım’a: Oğlunuzun olduğu iddia edilen Hollanda'daki serveti getirin Türkiye'ye

Mersin’de konuşan Mansur Yavaş Binali Yıldırım’ın sözlerine tepki göstererek, "Oğlunuzun olduğu iddia edilen Hollanda'daki serveti getirin Türkiye'ye" dedi.

Mansur Yavaş’tan Binali Yıldırım’a: Oğlunuzun olduğu iddia edilen Hollanda'daki serveti getirin Türkiye'ye

Editör: Serkan Talan

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin'de seçim mitingi düzenledi.

“HOLLANDA'DAKİ SERVETİ GETİRİN TÜRKİYE'YE...”

Vatandaşlara seslenen Mansur Yavaş, dün canlı yayında konuşan Binali Yıldırım’ı sert çıkıştı.

AKP'li Binali Yıldırım'ın Habertürk yayınında Millet İttifakı'nı hedef göstermesine ilişkin Yavaş, "PKK ile aynı görüşleri savunan HÜDA-Par'ı el üstünde tutuyorlar. Dün akşam eski başbakan (Binali Yıldırım) "HÜDAPAR bizim ittifakımızda değil" dedi; kendilerini milli, bizi gayri milli ilan etti. Millilk böyle lafla olmuyor. Oğlunuzun olduğu iddia edilen Hollanda'daki serveti getirin Türkiye'ye... Merkez Bankası'nın dövize ihtiyacı var. Kim milli kim gayri milli belli olur!" dedi.

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BİNALİ YILDIRIM’IN OĞLU HAKKINDA HOLLANDA İDDİASI

Sedat Peker, kendisine ‘hakaret ve iftira’ suçlamasıyla dava açan eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım hakkında açıklamalar yapmıştı. Peker, "Benim merak ettiğim, savcılık makamı Erkam Yıldırım'ın Hollanda'da bulunan 18 milyarlık mal varlığına nasıl sahip olduğunu acaba araştırmış mı?" diye sormuştu. Öte yandan Peker, 23 Mayıs'ta yayınladığı videodaki konuşmasında, yakın tarihte Kolombiya'da, yüksek miktarlı uyuşturucu maddenin yakalandığından bahsederek Erkam Yıldırım hakkında iddialarda bulunmuştu.

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Devamında Mansur şunları söyledi:

“ÇOK İFTİRA ATTILAR“

İlk olarak kürsüye çıkan Mansur Yavaş, "2019 yılında Ankara'da çok iftira attılar. Siyaseti sürekli olarak çirkinleştirdiler. Seçime girerken mutlaka biraz milliyetçilik, biraz da muhafazakarlık sosuna ihtiyaç duyuyorlar. Lüks villaların, lüks hayatların konuşulmasını istemiyorlar. Bunun için aynı iftiraları atıyorlar" ifadeleriyle AKP'lilerin Millet İttifakı hakkında propagandalarının gerçeklik taşımadığını vurguladı.

“PROPOGANDAYA ÖZEL UÇAKLARLA GİDİYORLAR”

Yavaş, "Propagandaya özel uçaklarla gidiyorlar. TRT gibi devletin bir kurumunda sayın Genel Başkanımız 32 dakika konuşuyor, Cumhurbaşkanı 32 saat konuşuyor. Hani adalet!" diye konuştu.

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