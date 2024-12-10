Mansur Yavaş'tan bir adaylık çıkışı daha... O cümlesi dikkat çekti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş doğal gaz desteğine dair verileri açıkladığı bir paylaşım yaptı.

Mansur Yavaş'ın yaptığı paylaşımdaki notu ise dikkat çekti.

Yavaş paylaşımının sonunda "Dayanışma ruhuyla şehrimizi ısıtıyoruz, geleceği ise birlikte kuracağız" cümlesini kurdu bu söz 'adaylık sinyali' olarak yorumlandı.

Ankara’da Hiçbir Çocuk Üşümeyecek!



Türkiye’de bir ilki başardık. 4 yıldır sürdürdüğümüz doğal gaz desteğimizin bu yıl da birinci ödemesini yaptık.

???? 179 bin 70 aileye bu ay 107.442.000 TL destek sağlandı.

???? Hane başına 600 TL destek verildi.

???? Toplam destek miktarımız… pic.twitter.com/pfGDMTEoqs — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 10, 2024

Cumhurbaşkanlığı adayları söz konusu olduğunda mutlaka ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı bir paylaşımdaki sözü ile yine dikkatleri çekti.

Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Partim aday gösterirse Cumhurbaşkanlığına aday olacağız ve mutlaka kazanacağız" demişti.

Ankaralılara sağlanan doğal gaz desteğine dair verileri paylaşan Yavaş, şu paylaşımı yaptı:

"Ankara’da Hiçbir Çocuk Üşümeyecek! Türkiye’de bir ilki başardık. 4 yıldır sürdürdüğümüz doğal gaz desteğimizin bu yıl da birinci ödemesini yaptık.

179 bin 70 aileye bu ay 107.442.000 TL destek sağlandı.

Hane başına 600 TL destek verildi.

Toplam destek miktarımız 828.003.000 TL’ye ulaştı.

Biz, halkın kaynaklarını halka veren bir belediyeyiz. Ankara’da hiçbir aileyi çaresiz bırakmamakta kararlıyız. Dayanışma ruhuyla şehrimizi ısıtıyoruz, geleceği ise birlikte kuracağız!"