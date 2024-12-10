Mansur Yavaş'tan bir adaylık çıkışı daha... O cümlesi dikkat çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan bir adaylık çıkışı daha... O cümlesi dikkat çekti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş doğal gaz desteğine karşı yaptığı paylaşımda 'geleceği birlikte kuracağız' dedi. Yavaş'ın paylaşımından Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyali yorumları çıkartıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş doğal gaz desteğine dair verileri açıkladığı bir paylaşım yaptı.

Mansur Yavaş'ın yaptığı paylaşımdaki notu ise dikkat çekti.

Yavaş paylaşımının sonunda "Dayanışma ruhuyla şehrimizi ısıtıyoruz, geleceği ise birlikte kuracağız" cümlesini kurdu bu söz 'adaylık sinyali' olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanlığı adayları söz konusu olduğunda mutlaka ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı bir paylaşımdaki sözü ile yine dikkatleri çekti.

Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Partim aday gösterirse Cumhurbaşkanlığına aday olacağız ve mutlaka kazanacağız" demişti.

Ankaralılara sağlanan doğal gaz desteğine dair verileri paylaşan Yavaş, şu paylaşımı yaptı:

"Ankara’da Hiçbir Çocuk Üşümeyecek! Türkiye’de bir ilki başardık. 4 yıldır sürdürdüğümüz doğal gaz desteğimizin bu yıl da birinci ödemesini yaptık.

179 bin 70 aileye bu ay 107.442.000 TL destek sağlandı.
Hane başına 600 TL destek verildi.
Toplam destek miktarımız 828.003.000 TL’ye ulaştı.
Biz, halkın kaynaklarını halka veren bir belediyeyiz. Ankara’da hiçbir aileyi çaresiz bırakmamakta kararlıyız. Dayanışma ruhuyla şehrimizi ısıtıyoruz, geleceği ise birlikte kuracağız!"

Son Haberler
Erdoğan'ın taklidini yaptı sosyal medya yıkıldı! 'Halep, Şam yolcusu kalmasın'
Erdoğan'ın taklidini yaptı sosyal medya yıkıldı! 'Halep, Şam yolcusu kalmasın'
Samsun'da şüpheli ölüm! 4. kattan düşen bir kadın hayatını kaybetti
Samsun'da şüpheli ölüm! 4. kattan düşen bir kadın hayatını kaybetti
İşte altın fiyatlarında son durum: Gram altın 15 gün sonra ilk kez...
İşte altın fiyatlarında son durum: Gram altın 15 gün sonra ilk kez...
Esad, Türk hava sahasını kullanarak mı kaçtı? Dışişleri kaynaklarından açıklama geldi
Esad, Türk hava sahasını kullanarak mı kaçtı? Dışişleri kaynaklarından açıklama geldi
Erdoğan'ın İsrail açıklaması Cüneyt Özdemir'i korkuttu! 'Tehlikenin büyüklüğünün farkında mısınız'?
Erdoğan'ın İsrail açıklaması Cüneyt Özdemir'i korkuttu! 'Tehlikenin büyüklüğünün farkında mısınız'?