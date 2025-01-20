Mansur Yavaş'tan CHP Gençlik Kolları Başkanı Aydın'ın evinin aranmasına tepki: Evin içinde tweet mi aradınız?

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş'tan CHP Gençlik Kolları Başkanı Aydın'ın evinin aranmasına tepki: Evin içinde tweet mi aradınız?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma başlatılmasıyla ilgili "CHP Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın’ın gözaltına alınma şekli ve evine yapılan baskın, hukukun üstünlüğü anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Bir sosyal medya paylaşımı zaten metinle sabittir; ancak 8 polisle evine baskın düzenlenmesi, evinin aranması akıllara şu soruyu getiriyor; 'evin içinde tweet mi aradınız'" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma başlatılmasıyla ilgili "CHP Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın’ın gözaltına alınma şekli ve evine yapılan baskın, hukukun üstünlüğü anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Bir sosyal medya paylaşımı zaten metinle sabittir; ancak 8 polisle evine baskın düzenlenmesi, evinin aranması akıllara şu soruyu getiriyor; "evin içinde tweet mi aradınız'" dedi.

Mansur Yavaş, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Yavaş, "CHP Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın’ın gözaltına alınma şekli ve evine yapılan baskın, hukukun üstünlüğü anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Bir sosyal medya paylaşımı zaten metinle sabittir; ancak 8 polisle evine baskın düzenlenmesi, evinin aranması akıllara şu soruyu getiriyor; "evin içinde tweet mi aradınız?" Bu tür uygulamalar, adalet duygusunu zedeler ve gençlerimizin hukuk karşısında eşitlik inancını sarsar. Hukuk, güç gösterisi değil, hakkaniyetin teminatıdır" ifadelerini kullandı.

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