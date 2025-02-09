Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak hamle! Ankara bununla çalkalanıyor…

CHP’de Cumhurbaşkanı adayı belirleme tartışmaları devam ederken, Özgür Özel, bugün Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelecek. Üçlü zirve öncesi CHP kaynaklarından gelen yeni kulis bilgisinde, Yavaş’ın ön seçime girmeyerek, etkisini göstermek isteyebileceği öne sürüldü.

İKİLİ ARASINDA ADAYLIK TARTIŞMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ‘ön seçim’ kararı aldı. Kararın ardından Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın adları adaylıkta ön plana çıktı. İkili arasındaki tartışmalar ise devam ediyor.

YAVAŞ ‘ERKEN’ DEMİŞTİ İMAMOĞLU İSE ‘GÖRÜŞ AYRILIĞI OLABİLİR” DEDİ

Mansur Yavaş ön seçim için ‘erken’ olduğunu söyleyerek tepkisini dile getirmişti. İmamoğlu ise Yavaş’ın söylemine “Görüş ayrılığı olabilir” cevap vermişti. Son olarak Yavaş, asıl önemli konunun ekonomi olduğu belirterek, ön seçime karşı olduğunu belirtmişti.

GÖRÜŞME ÖNCESİ BOMBA İDDİA

Özgür Özel, Yavaş ve İmamoğlu bugün bir araya gelecek. Ankara’da gerçekleşecek buluşmada ön seçim kararı ile ilgili itirazların ele alınıp orta bir yol aranması bekleniyor. Ankara kulislerinden ise bu görüşme öncesi bomba bir iddia geldi.

Kulislere göre birçok siyasetçi Yavaş’ın sadece CHP üyelerinin katılacağı bir ön seçime girmeyi doğru bulmayacağının altını çiziyor. Siyasetçiler, “Sayın Yavaş seçime girerek değil girmeyerek etkisini göstermek isteyebilir. Sahne dışında kalarak güç toplamaya devam eder. Ön seçimde de tüm üyeler oy kullanamaz. Verilmeyen her oy Mansur Bey’e yazar. Önümüzdeki 3 yıl çok şeye gebe” ifadelerini kullandı.