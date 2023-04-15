Mansur Yavaş’tan Cumhur İttifakı’nı tuş edecek açıklama. 'Bizim aramızda bölücü diye ifade edilen bir tek parti yok'

Editör: Oğuz OK



Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Atatürk Spor Salonu’nda “4. Yıl Projeleri Tanıtım Töreni” düzenledi. Törene, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.



ABB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, törende yaptığı konuşmada terör örgütü Hizbullah’ın siyasi kolu HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’na dahil edilmesine tepki gösterdi.



“VATANSEVERLİĞİMİZİ KİMSE TEST EDEMEZ”

“Yine korku, nefret, iftira siyasetine devam ediyorlar.” diyen Yavaş, “Biz gidersek TOGG projesi yarım kalır. Biz gidersek İHA’lar SİHA’lar üretilmez.” diyorlar. Devletlerin güvenlik politikaları, milli politikalardır. Hangi hükümet gelirse gelsin milli politikalar devam eder. Merak etmeyin; biz, sizin demenizle vatansever olmadığımız gibi, yine sizin demenizle terör iş birlikçisi de olmuyoruz. Bizlerin vatanseverliğimizi kimse test edemez.” şeklinde konuştu.







“BİZİM ARAMIZDA ‘BÖLÜCÜ’ DİYE İFADE EDİLEN BİR TEK PARTİ YOK”

Yavaş şöyle devam etti:



“Şimdi soruyorum; biz göreve gelirsek ülkeye mültecileri doldurup güvenlik sorunu mu oluşturacağız? Biz göreve gelirsek T.C. yazılarını devlet kurumlarından mı kaldıracağız? Bakın, Altılı Masa’daki partilerin hepsi belli. Bizim aramızda ‘bölücü’ diye ifade edilen bir tek parti yok. Ama sizin kendi listelerinizde ‘Özerklik ve federasyon referandumu yapılmalı’, ‘Türk Bayrağı ismi bana problemli geliyor’, ‘Türk milleti tanımı kaldırılmalı’ diyen bazı partiler var.”







“SİZ BUNU SADECE RANT DÜZENİNİZİN DEVAMI İÇİN İSTİYORSUNUZ, AMA BİZ BUNA FIRSAT VERMEYECEĞİZ”

“Buradan büyük Türk milletine sesleniyorum; Onlar bunları yaparken T.C. yazısını belediyelere biz geri getirmedik mi? Milli bayramlarımızı hakkıyla biz kutlamadık mı? Ankara’da, İstanbul’da ve tüm belediyelerimizde şeffaf bir yönetime kavuşmadık mı? Artık bu korku siyasetini geride bırakacağız. Siz bunu sadece rant düzeninizin devamı için istiyorsunuz, ama biz buna fırsat vermeyeceğiz.”







“TÜM TÜRKİYE’YE BAHAR GETİRECEĞİZ”

“Sizler, altı parti bir araya geldiniz, ülkemiz için 2 bin 300 maddelik mutabakat metnini oluşturdunuz. Eminim ki belediyelerde yaptığımız bu hizmetleri şimdi de Türkiye için hep birlikte başaracağız. Ayrıştırma, hesaplaşma ve kutuplaştırma dönemine hep birlikte son vereceğiz. Şeffaflık, dürüstlük ve sevgi dönemine yine hep birlikte erişeceğiz. Sevgi ekip sevgi biçeceğiz. Altılı Masa liderlerinin büyük desteğiyle Ekrem Başkan’ımız ve diğer tüm belediye başkanlarımızla yönettiğimiz kentlere bahar getirdik, şimdi tüm Türkiye’ye bahar getireceğiz. Millet İttifakı olarak, el ele verip Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapacağız.”







“ÜLKEMİZİ DÜNYA DEVLETLERİYLE YARIŞIR BİR HALE HEP BİRLİKTE GETİRECEĞİZ”

“Sayın genel başkanlarımıza, yöneticilerimize ve kıymetli hemşerilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Güzel Başkent’i, mutlu Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Ve inanıyorum ki ülkemizi, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, dünya devletleriyle yarışır bir hale hep birlikte getireceğiz.”

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