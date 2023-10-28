Mansur Yavaş'tan Cumhuriyet Bayramı çıkışı: Kutlamayanlara inat daha fazla kutlayacağız

Ankara Yenimahalle’deki 100. Yıl Parkı Açılış Töreni’ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Yeni Batı Mahallesi Muhtarı Fatma Bal katıldı.

“KUTLAMAYANLARA İNAT DAHA FAZLA KUTLAYACAĞIZ”

Törende konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:

“Gazze’de yaşananları görüyorsunuz. Çok büyük bir zulüm var, insanlar öldürülüyor ve çukurlara atılıyor. Çoluk çocuk denmiyor, hastaneler bombalanıyor. Adeta dünyada yaşanmış katliamların en büyüğü yaşanıyor.

Suriye’yi görüyoruz, Ortadoğu’nun tümü darmadağın edilmiş, Suriyeliler ülkemize sığınmak zorunda kalmış. 100 yıl öncesini düşünebiliyor musunuz? Ülkemiz de aynı şekilde işgale uğramış. Fransızlar, Yunanlar birçok ülke gelmiş, ülkemizi işgal etmiş.

Böyle bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıkıyor, Kuvayı Milliye hareketi başlatıyor ve üstelik bu hareketi başlattığı sırada Saray Hükümeti tarafından kanun kaçağı ilan edilip bir an önce hapse atılması emrediliyor.

Samsun, Sivas ve Erzurum Kongreleri, daha sonra Mustafa Kemal Atatürk Ankara’ya geliyor. Hakkında tutuklama emri varken Ankaralılar 5-6 bin atlıyla kendisin karşılıyorlar. İstanbul’dan gelen fetvanın aleyhinde Ankara Müftüsü de fetva veriyor.

Bahsettiğimiz Ortadoğu’dan sonra Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına şükran duymamak mümkün değil. İyi ki cumhuriyetimiz var, iyi ki devletimiz var. Ezanlar susmuyor, bayraklarımız gönderde duruyor.

İşte Suriye, işte Gazze. Demek ki yok olduğu iddia edilen bir ülkeden kurulan cumhuriyet öyle gelişti ki şimdi dünyaya bilim ihraç eder hale geldi. Bu nedenle cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkacağız, kutlamayanlara inat daha fazla kutlayacağız. Cumhuriyeti koruma, sahip çıkma görevi bizdeydi, şimdi 2000’li yılların çocukları cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında cumhuriyetimize sahip çıkacak.”