Mansur Yavaş'tan 'Cumhuriyet' mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Başkent’in dört bir yanında, en büyük bayramımıza yakışır şekilde hazırlıklarımızı yaptık; bayrağımızı, kırmızı beyaz renklerimizi ve yemyeşil defne yapraklarını gururla şehrimize kattık. Bu büyük bayram coşkusunu hep birlikte yaşamak için el birliğiyle çalıştık. Ankara, 101. yılında Cumhuriyet’i aynı inanç ve heyecanla kutlamaya hazır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Cumhuriyet’in 101’inci yaşını bu yıl “En Büyük Bayram” vurgusuyla kutluyor. Başkent Ankara’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki bayram kutlamalarında şehirleri süsleyen; barışı, zaferi ve kahramanlığı simgeleyen defne yaprağı geleneği de ortak oluyor. Her milli bayramda olduğu gibi bu yıl da kırmızı-beyaza bürünen Ankara’dan tüm Türkiye’ye Cumhuriyet aşkı ve coşkusu yayılıyor. ABB Mansur Yavaş, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda defne yaprağının anlam ve önemini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Başkentin dört bir yanında, en büyük bayramımıza yakışır şekilde hazırlıklarımızı yaptık; bayrağımızı, kırmızı beyaz renklerimizi ve yemyeşil defne yapraklarını gururla şehrimize kattık. Bu büyük bayram coşkusunu hep birlikte yaşamak için el birliğiyle çalıştık. Ankara, 101. yılında Cumhuriyet’i aynı inanç ve heyecanla kutlamaya hazır."