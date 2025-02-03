Mansur Yavaş'tan deprem etkinliğinde konuştu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ‘Olası Bir Depreme Hazır mıyız?’ isimli etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Yavaş, 'Olası Bir Depreme Hazır mıyız?’ isimli etkinlikte şunları söyledi;

"ZİHNİYET DEĞİŞMEDİKÇE HİÇBİR ŞEY YAPAMAYIZ"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ‘Olası Bir Depreme Hazır mıyız?’ isimli etkinlikte açıklamalarda bulunuyor.Bu konunun kökten çözülmesi için, afete dirençli kentler yaratılması için öncelikle, zihniyet değişmedikçe hiçbir şey yapamayız. Bu zihniyet şöyle gösteriyor kendisini. Tüm afetlerde yaşadık. Depremin olduğu ile göre birtakım insanlar “Allah onları cezalandırdı” diyor. Bunun dünyanın var olduğundan beri olan bir olay olduğunu anlatmak lazım. Tedbir almayanları cezalandırmak lazım.

"BİR CEZASIZLIK ALGISI VAR"

6 Şubat'ta da şunu görüyoruz. bazı müteahhitler siyasi kimliğine göre azıcık yatıyor ve çıkıyor. Bir cezasızlık algısı var. Afetten sonra ne oluyor? Zihniyetten kastettiğim de budur. Sel oldu, destek göndereceğiz, "siz göndermeyin, bizde yeterince var" diye, insanlar yeter ki Ankara'dan gelmesin diye, oradaki insanların çile çekmesini seyrediyorsunuz. Halbuki gittiğimiz yerde kim olursa olsun biz insan canı için gidiyoruz. Bu büyükşehir yasası çıktıktan sonra kamuda hiçbir kurumun aracı yok biliyor musunuz?