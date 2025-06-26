Mansur Yavaş’tan dikkat çeken açıklama!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), muhalif kanallara ceza yağdırdı. Halk TV'ye bir konuğun sözleri nedeniyle tam 10 gün ekran karartma cezası verilirken SÖZCÜ TV’ye ve Tele 1'e yüzde 3 idari para cezası verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, RTÜK’ün Halk TV, Tele 1 ve Sözcü TV’ye uyguladığı cezalara sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

“Bu tekrar eden cezalar, artık bir denetim değil, cezalandırma pratiğine dönüşmüş durumda” diyen Yavaş, Halk TV’ye verilen 10 gün ekran karartma cezasının ağır olduğunu ifade ederek, RTÜK’ün aldığı karardan dönmesi gerektiğini ifade etti.

Yavaş, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“RTÜK’ün cezaları yine aynı adreslere yöneldi: Halk TV, Tele 1, Sözcü TV…

Bu tekrar eden cezalar, artık bir denetim değil, cezalandırma pratiğine dönüşmüş durumda.

Katılan bir konuşmacının sözleri nedeniyle, Halk TV’ye verilen 10 günlük ekran karartma cezası ise son derece ağırdır.

RTÜK’ün aldığı bu haksız kararın yargıdan döneceğine inanıyorum.”