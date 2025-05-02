Mansur Yavaş’tan dikkat çeken paylaşım! Sosyal medya hesabından duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), asgari ücretli ve emeklilerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için Türkiye'de örnek teşkil edecek bir projeyi hayata geçirdi.

'Sağlık Katılım Payı Desteği' kapsamında, sosyal destek alan ve Başkent Kart sahibi asgari ücretli ile emeklilerin ilaç, reçete ve muayene katılım payları ABB tarafından karşılanıyor. Şimdiye kadar bu destekten yararlanmak üzere başvurusu onaylanan 4 bin 107 kişiye toplam 418 bin 195 TL ödeme yapıldı.

“BİZE BAŞVURAN 4 BİN 107 VATANDAŞIMIZIN 418 BİN 195 LİRALIK KATILIM PAYININ İLK ÖDEMESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X platformundan yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"İmkansızlıklar yüzünden sağlık da tedaviler de bekleyemez, geciktirilemez. Bu anlayışla; sosyal destek alan emekli ve asgari ücretli vatandaşlarımız, tedavileri için ilaç alırken bundan sonra veresiye yazdırmak zorunda kalmayacak. Bize başvuran 4 bin 107 vatandaşımızın 418 bin 195 liralık katılım payının ilk ödemesini gerçekleştirdik. Tüm ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin başvurmaları durumunda, her ay düzenli olarak katılım payları karşılanmaya devam edecektir. Gönlünüz rahat olsun. Bu şehirde kimse yalnız değildir!" ifadesini kullandı.