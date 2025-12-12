Kolon kanseri tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan son olarak entübe edilerek solunum cihazına bağlanan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Manisa Şehir Hastanesi'de ziyaret etti.

Yavaş'a ziyaretinde CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, CHP Manisa Milletvekilleri; Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ile CHP Manisa İl Yönetimi eşlik etti.

"İNŞALLAH BİR MUCİZE GERÇEKLEŞİR VE İYİLEŞİR"

Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin ailesi ve hekimlerle görüşen Yavaş, hastane çıkışında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Maalesef bu Manisa’ya üçüncü gelişimiz, yine kötü haberlerle geldik. Gülşah Başkanımızın maalesef durumu ağır. Kendisi için dua ediyoruz. En son kendisi rahatsız durumuna rağmen aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği Encümeni’nde görevi vardı. Edirne’ye kadar toplantı için gelmişti. En son orada görmüştüm. Şimdi de maalesef entübe edilmiş, dua edeceğiz. Cenab-ı Allah can verdi, canı alan da O. Hikmetinden sual olmaz. İnşallah bir mucize gerçekleşir ve iyileşir diye dua ediyoruz. Ancak dua etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Tıp, her yönüyle zaten elinden gelen her şeyi yapıyor; doktorlarımız. Artık Allah’a havale ediyoruz, dua ediyoruz."

"GÜLŞAH BAŞKANIMIZ GÜÇLÜDÜR"

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de yaptığı açıklamada "Öncelik tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Hem Şehir Hastanesi Başhekimi’ne, başhekim yardımcılarına, tüm yoğun bakım uzmanlarına, güvenlik personeline teşekkür ediyoruz. 1 Aralık’tan, 2 Aralık’tan beri sürekli burada insanlar çok fazla gelip gidiyorlar; sağ olsunlar. Onlar da inanılmaz bir canhıraş çalışıyorlar. Evlerine bile gitmeden çalışıyorlar, gece burada kalıyorlar. Öncelikle tüm sağlık çalışanlarına ve tüm hastane yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Gülşah Başkanımız güçlüdür. O, neleri neleri atlattı. Biz de inşallah bir mucize olacak diyoruz. İnşallah her şey güzel olacak. Dualarınızı bizden eksik etmeyin lütfen" ifadelerini kullandı.

Durbay, 1 Aralık’ta kan değerleri ve beslenme durumunda bozulma saptanması üzerine Manisa Şehir Hastanesi Dahiliye Servisi’ne yatırıldı. Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında kötüleşmenin ardından 2 Aralık’ta Yoğun Bakım Ünitesi’ne alınan Durbay, 5 Aralık’ta İzmir Şehir Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdi ve aynı gün yeniden Manisa Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Durumu ağırlaşan Durbay, son olarak çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştı.

Öte yandan gün boyu çok sayıda belediye başkanı hastaneye gelerek Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi alırken, vatandaşlar da hastane bahçesinde bekledi.