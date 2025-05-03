Mansur Yavaş’tan Erdoğan’a gündem olacak 'telef' yanıtı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li telef olup gidecek" sözleriyle ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan tepki geldi. Yavaş, Erdoğan’a “Yakışıyor mu bu? Yani bu ülkede herhangi bir yere aday olmak suç mu? Siyasi partiler bunun için var. Ama korkuyoruz ki; seçim yapmamanın da çaresine bakacaklar" yanıtını verdi.

YAVAŞ: HERHANGİ BİR YERE ADAY OLMAK SUÇ MU?

CHP; Konya'da Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş, Erdoğan’ın "Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li telef olup gidecek" sözlerine sert çıkıştı. Yavaş, “Yakışıyor mu bu? Yani bu ülkede herhangi bir yere aday olmak suç mu? Siyasi partiler bunun için var. Ama korkuyoruz ki; seçim yapmamanın da çaresine bakacaklar" ifadelerini kullandı.

“BU HALE MEMLEKETİ SİZ GETİRDİNİZ”

İktidarın belediye başkanlarını kötülemeye, iftira atmaya ve itibarsızlaştırmaya başladığının altını çizen Yavaş, ''Baktılar koltuk altlarından gidiyor, bir şeyler yapmaları lazım. Kırsal kalkınma, sosyal yardımlarda yaptığımız destekler, bütün Türkiye’ye örnek oldu. Dolayısıyla bir şeyler yapmaları lazım. Ne yapmaları lazım? Bu belediye başkanlarını kötülemek, iftira atmak, itibarsızlaştırmak lazım. Görüyorsunuz televizyonlarda. Bir galeri gibi garajda lüks arabaları gösterip, bunlar Ekrem Başkan’ın arabaları diye karalamalar yapıyorlar. Ertesi gün bakılıyor ki; Cumhur ittifakından bir milletvekiline ait. Utanmadan özür de dilemiyorlar. Günlerdir jammer ile gizli toplantılar yapmış diyorlar. Beyler, bu ülkede herhangi bir esnaf bile telefonda konuşurken dinleniyor muyum endişesi taşıyor. Öyle değil mi? Bu hale memleketi siz getirdiniz. İnsanların güveni yok” dedi.

“CESARET EDEMİYORSUNUZ”

İmamoğlu’nun yargılanmasının TRT’de yapılması konusunda çağrı yapan Yavaş, “Ekrem Başkan ile ilgili somut olarak şunu yaptı diye hiçbir şey yok. O zaman ne yapmaları lazım? Karalama, karalama, karalama. Peki, Ekrem Başkan bir şey söylüyor. ‘Canlı yayında yargılayın beni, TRT’de bütün Türkiye izlesin ‘ diyor. Niye cesaret edemiyorsunuz?'' çıkışında bulundu.