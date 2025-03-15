Mansur Yavaş’tan flaş adaylık cevabı! Ortalık alev alev yanacak

Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir kadının, “Ankara’dan cumhurbaşkanı çık kurban olayım” sözlerine, “İnşallah dua edin” diyerek karşılık verdi.

CHP Lideri Özgür Özel, yılbaşının ardından asgari ücrete ve emekli maaşına yapılan zammın yeterli olmaması, son dönemde gazetecilere ve siyasilere yapılan soruşturmalar ve tutuklamalar sonrası erken seçimi işaret ederek, “Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz” demişti.

CHP’de adaylık için ABB Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öne çıkarken, yapılan açıklamada adayın CHP içinde bir önseçim ile belirleneceği duyurulmuştu. Ancak Mansur Yavaş, bu seçime katılmayacağını açıkladı.

Yaşanan olayların ardından Ekrem İmamoğlu, il il gezerek mitingler düzenlemeye başlarken, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın konuyla ilgili vatandaşa verdiği bir cevap, akıllarda soru işareti bıraktı.

"İNŞALLAH DUA EDİN"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bir kadının, “Ankara’dan cumhurbaşkanı çık kurban olayım” sözlerine, “İnşallah dua edin” diyerek karşılık verdi.

O video sosyal medyada gündem olurken, birçok vatandaş Mansur Yavaş’a aday olması konusunda destek verdi.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar:

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