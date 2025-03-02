Mansur Yavaş’tan flaş ön seçim mesajı! Son noktayı koydu

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belirlemek için gerçekleştireceği 23 Mart tarihindeki ön seçime katılmayacağını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘CHP’de görüş ayrılığı var’ iddiaları hakkında konuştu.

“ÖN SEÇİM YAPILACAK”

Seçim tarihi geldiğinde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile beraber her şeyi yeniden gözden geçirecekleri mesajını veren Yavaş, “Ön seçim yapılacak. Buna itirazımızın olmadığını söyledim ancak ben daha üç yıl var birazcık daha belediyelerimiz çalışsın, vatandaşların dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet oranı artsın, oy oranı artsın” dedi.

“BU GÖRÜŞ FARKLILIĞI DEĞİL”

Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile aralarında görüş ayrılığı olmadığını belirten Mansur Yavaş "Bu görüş farklılığı değil. Biz üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana geliriz, her şeyi gözden geçiririz. Bu asla CHP’de görüş ayrılığı ya da farklılık olarak adlandırılmayacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ismi Ankara kulislerinde geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen hafta ön seçimde aday olmak için başvuru yapmıştı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu’nun 116 imza topladığını duyurmuştu. İmamoğlu, CHP’nin ön seçimindeki tek aday olarak kayıtlara geçmişti.