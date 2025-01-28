Mansur Yavaş'tan gazetecilerin gözaltı kararına tepki

Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş'tan gazetecilerin gözaltı kararına tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’in gözaltına alınmasına tepki verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’in gözaltına alınması, yalnızca onların özgürlüğüne değil, halkın haber alma hakkına da müdahale anlamı taşır. Bu tür adımlar, sadece basını değil, hukukun tarafsızlığını ve güvenilirliğini de zedeler. Özgür bir basın, güçlü bir demokrasinin olmazsa olmazıdır. Hukukun üstünlüğünü ve adaletin temel ilkelerini koruyarak, fikir özgürlüğünü savunmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden gazeteciler Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yavaş şunları kaydetti:

"Hukuk devletinin temel taşlarından biri fikir ve basın özgürlüğüdür. Basın özgürlüğü, halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayarak demokrasinin güçlenmesine hizmet eder. Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’in gözaltına alınması, yalnızca onların özgürlüğüne değil, halkın haber alma hakkına da müdahale anlamı taşır. Bu tür adımlar, sadece basını değil, hukukun tarafsızlığını ve güvenilirliğini de zedeler. Özgür bir basın, güçlü bir demokrasinin olmazsa olmazıdır. Hukukun üstünlüğünü ve adaletin temel ilkelerini koruyarak, fikir özgürlüğünü savunmak hepimizin sorumluluğudur."

Son Haberler
Sakarya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı operasyonu: 7 tutuklama
Büyükbaş hayvan hırsızlığı operasyonu: 7 tutuklama
Ümit Özdağ'dan gözaltı kararlarına sert tepki
Ümit Özdağ'dan gözaltı kararlarına sert tepki
Ankara'da 36 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
36 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Müjdat Gezen'in öldüğü haberlerine Uğur Dündar'dan cevap!
Müjdat Gezen'in öldüğü haberlerine Uğur Dündar'dan cevap!
Kübra Par'ın canlı yayın kazasına açıklama: O hareketi yayın sonrası neden yaptığı ortaya çıktı
Kübra Par'ın canlı yayın kazasına açıklama: O hareketi yayın sonrası neden yaptığı ortaya çıktı