Mansur Yavaş'tan 'Gaziosmanpaşa' tepkisi: Seçim kazanmış gibi selfie çektirdiler

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Metrosu'nun Temel Atma Töreni'ne katıldı. Gündeme dair değerlendirmeler yapan Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarına tepki gösterdi.

Mansur Yavaş, "Biz hak hukuk adalet istiyoruz. Belediye başkanlarımız tutuklanıyor engel olmak için. Biz diyoruz ki, 'Biz yargılamayın demiyoruz, dokunulmazlığımız da yok zaten. Yargılayın ama tutuksuz yargılayın tutukluluk istisnadır'" ifadelerini kullandı.

GAZİOSMANPAŞA TEPKİSİ

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimle, belediyenin AKP'ye geçmesine ve sonrasında yaşananlara da tepki gösterdi.

Erdoğan’dan yeri yerinden oynatacak telefon! Seçim kazanmış gibi konuşma yaptı

Yavaş, "Meclisteki çoğunlukla seçimde alamadıkları belediyeyi ele geçirdiler. Sayın Erdoğan, İBB'den ayrıldığında meclis üyeleri azınlıktaydı ancak diğer partiler onları destekledi. Ancak onlar Gaziosmanpaşa'da tam tersini yaptı. Kendileri seçim kazanmış gibi selfie çektirerek onu kutluyorlar. Bunun demokraside yeri nedir?" dedi.

METRO ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Kendisi ve yönetimine yönelik metro eleştirilerine de yanıt veren Yavaş, "Bizi metro yapmamakla eleştiriyorlar ama biz göreve geldiğimizden bu yana tam 6 milyar liralık borç ödedik. Bu da 45 kilometre uzunluğunda bir metro hattına denk geliyor. Göreve başladığımızda, Ankara’da yatırım programına alınmış, onaylı tek bir metro projesi bile yoktu" dedi.

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