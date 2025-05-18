Mansur Yavaş'tan gençlere '19 Mayıs' için Anıtkabir'e yürüyüş çağrısı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan gençlere '19 Mayıs' için Anıtkabir'e yürüyüş çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gençleri, 19 Mayıs dolayısıyla yarın saat 11.00'de Güvenpark’tan Anıtkabir’e gerçekleştirilecek yürüyüşe katılmaya çağırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençleri yarın yapılacak yürüyüşe davet etti. Yavaş, paylaşımında "19 Mayıs, sadece bir bayram değil; bu milletin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlığa yürüyüşünün adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği bu büyük günü, hep birlikte yaşamak için buluşuyoruz. 19 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00’de Güvenpark’tan Anıtkabir’e yürüyoruz. Tüm gençlerimizi ve Ankaralı hemşehrilerimi yürüyüşe davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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