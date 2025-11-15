Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Melih Gökçek’in oğlu AKP Milletvekili Osman Gökçek'in Hıdırlıktepe'deki rekreasyon projesi ve anıtlar hakkındaki eleştirilerine sert bir açıklamayla yanıt verdi. ABB, Gökçek'in inşaat alanında çektiği ve anıt projesini eleştirdiği videonun ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

ABB'DEN 100. YIL ANITI VE ŞEHİTLER ANITI YANITI

ABB, son günlerde Hıdırlıktepe’de yapımı süren 100. Yıl Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı üzerinden "gerçek dışı iddiaların" dolaşıma sokulduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, anıt projesinin "Cumhuriyetin 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması" ile belirlendiği ve uzman jüri tarafından seçildiği vurgulandı. Proje kapsamında tepe üzerindeki iki zirvede geniş bir etkinlik alanı, 2 bin 500 m² dairesel platform ve merkezde 3,6 metre açıklıkla konumlandırılmış iki anıtsal kule yer alacağı kaydedildi.

Özellikle, Çanakkale Savaşı'nda bugüne tüm şehitlerin isimlerinin anıt çevresindeki panolarda ölümsüzleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MALİYET AÇIKLAMASI

ABB, Hıdırlıktepe, Atıfbey ve İsmetpaşa mahallelerinin uzun yıllar kaderine terk edildiğini, bu bölgeyi bütüncül bir kentsel dönüşüm ve rekreasyon alanına dönüştürmek için kapsamlı bir proje hazırlandığını belirtti. Projenin tamamlandığında bölgenin; Endemik bitki alanları, kültür teras bahçeleri, kent arşivi, taş müzesi ve uluslararası gençlik kampı gibi unsurlarla Ankara'nın yeni cazibe merkezi olacağı ifade edildi.

Eleştirilere konu olan maliyet iddialarına da yanıt verildi. Bazı çevrelerin iki kulenin maliyetinin 2,2 milyar TL olduğu yönündeki iddiaları "tamamen uydurma" olarak nitelendirildi. Açıklamada, 2,2 milyar TL'nin tüm bölgeyi kapsayan üst ölçekli kentsel dönüşüm ve rekreasyon protokolünün toplam bedeli olduğu, anıtlar ve etrafındaki düzenlemelerin tamamının maliyetinin ise 181 milyon TL olduğu açıklandı.

Ayrıca, projenin tamamlanmasıyla Hacıbayram – Hıdırlıktepe – Ankara Kalesi Teleferik Hattı'nın devreye alınacağı ve Hıdırlıktepe'nin, Ankara’nın tarihî dokusunu birleştiren büyük bir turizm koridorunun merkezi olacağı belirtildi.

"SAYGISIZLIK VE HAFİFLİK" VURGUSU

ABB, açıklamada Osman Gökçek'e yönelik oldukça sert ifadeler kullandı:

"Kamuoyunun hafızasında; Plastik dinozorlar, amacı belirsiz kapılar, parsel parsel satışlar, bir mankene yapılan dudak uçuklatan ödemeler ve daha nice savurganlıklarıyla anılan şahısların; bugün şehitlerimizin anısına yapılan bir anıtla dalga geçercesine üstelik bu anıtların üzerine resim yapıştırarak bunu bir 'iş' sanması hafiflikten öte, saygısızlıktır. Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Atalarımız boşuna dememiştir: 'Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.'"