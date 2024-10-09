Mansur Yavaş'tan Google'a Atatürk hatırlatması

Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan Google'a Atatürk hatırlatması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Google'ın Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili aramalarda çıkan 'Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu' ifadesini kaldırmasına tepkisini yineledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımında 6 ay önce paylaştığı mesajı alıntıladı ve paylaşımına google Türkiye ve google'ı da etiketledi.

Mansur Yavaş Google'ın Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili aramalarda 'Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu' ibaresinin çıkmamasına bir kez daha tepki gösterdi.

İLK ÇAĞRISINI 21 MAYIS'TA YAPMIŞTI

Mansur Yavaş, 21 Mayıs 2024'te "Google'ı, değerli liderimiz ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek mirasını yansıtacak şekilde unvanını güncellemeye davet ediyoruz" cümlesini içeren bir mesaj paylaşmıştı.

Google'a çağrıda bulunduğu paylaşımı yeniden alıntılayan Mansur Yavaş bu kez "Bu tweeti 6 ayda bir güncelleyecek miyiz?" diye sorarak ‘Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu’ ibaresini tekrar hatırlama vakti geldi…" notunu düştü.

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