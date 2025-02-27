Mansur Yavaş'tan 'gözaltı' tepkisi! CHP'li bir belediyeye daha operasyon gerçekleştirildi...

Beykoz Belediye Başkanı Alattin Köseler'in sabah saatlerinde 'ihaleye fesat karıştırmak' iddiasıyla gözaltına alınmasına ilişkin, ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan sert tepki geldi.

YAVAŞ: BİR ADIM DAHİ GERİ ATMAYACAĞIZ

Yavaş X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

Hukukun üstünlüğü, adaletin temelidir. Ancak ne yazık ki bu sabah bir hukuksuzlukla daha uyandık. İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ifade vermeye çağrılsa gidecekken, saat 04.00’te evinden gözaltına alındı. Adil ve şeffaf yargılanma hakkı, hukuk devletinin vazgeçilmez ilkesidir ve herkes için eşit uygulanmalıdır. Demokrasiye ve hukuka olan inancımızdan asla vazgeçmeyecek, mücadelemizden bir adım dahi geri atmayacağız.

Hukukun üstünlüğü, adaletin temelidir. Ancak ne yazık ki bu sabah bir hukuksuzlukla daha uyandık. İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ifade vermeye çağrılsa gidecekken, saat 04.00’te evinden gözaltına alındı.



Adil ve şeffaf yargılanma hakkı, hukuk devletinin… — Mansur Yavaş 2025 (@mansuryavas23) February 27, 2025

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi. Öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi. Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler, gözaltına alınmıştı.