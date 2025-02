Mansur Yavaş'tan gündeme ilişkin bomba açıklamalar...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yapacağı açıklama merakla bekliyordu. Mansur Yavaş'ın Kara Harp Okulu mezuniyeti sonrası kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin ihraç edilmesi, önseçim ve gündem hakkında açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Kararı doğru bulmuyorum. Teğmenlere sahip çıkacağız, kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Ön seçimde adaylığa ilişkin ise Yavaş, "Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak. Seçim tarihi bir belli olsun" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ‘Olası Bir Depreme Hazır mıyız?’ isimli etkinlikte açıklamalarda bulundu. Panel sonrası dışarıda Yavaş, basın mensuplarına özel açıklamalarda bulundu.

"ADAY BELİRLEME ERKEN"

Yavaş etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş CHP'nin ön seçim hamlesine ilişkin gelen soru için "Aday belirlemenin erken olduğunu düşünüyorum. Ekonom sıkıntı varken bunun konuşulmaması gerekiyor. Seçim tarihimiz henüz belli değil" dedi.

"HER HALÜKARDA ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek 'adaylık yarışına girdiler' açıklamasına da yanıt veren Yavaş, "Cumhurbaşkanı eleştirebilir. Ancak gerçek durum şöyle. Toplum dayanamaz durumda. Bir an evvel seçim yapılması lazım. Her halükarda erken seçim istiyoruz. Ama seçim tarihi belli olmadığı için neyi tartışacağız diye söyledim. AK Parti’nin vekilleri bir pazara çıksınlar, vatandaşın haline baksınlar zaten durumu anlayacaklardır. Sokağa çıktığınız zaman gerçek enflasyonu görüyorsunuz. Ben her ne kadar 2028 deseler de 2028’e kadar götüremeyecekleri kanaatindeyim. Vatandaş çile çekmekten kurtulsun" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de erken seçim için ""2025 yılında sandık gelecek. Bunun bir başka yolu yok" demişti.

"GÜN OLA HARMAN OLA"

"'Erken' dediniz ama ön seçim olursa sizin aday olmayacağınız anlamına mı geliyor? sorusuna Yavaş, "Öyle bir şey yok. Ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak. Seçim tarihi bir belli olsun" dedi.

"KARARI DOĞRU BULMUYORUM"

Teğmenlerin ihraç edilmesi ile ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Yavaş, "Herhangi bir suç olmadığı kanaatindeyiz. Hemen ihraç etmek gerkmezdi. Kararı doğru bulmuyorum. Teğmenlere sahip çıkacağız, kimsenin şüphesi olmasın" dedi.