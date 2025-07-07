Mansur Yavaş'tan hodri meydan! "Buyursunlar gelsinler"

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Mansur Yavaş'tan hodri meydan! "Buyursunlar gelsinler"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’ye yapılan operasyonlarla ilgili olarak, “Korkacak hiçbir şeyimiz yok. İftira atarak bize de gelirlerse buyursunlar gelsinler. Bunun hesabını Cenabı Allah sorar” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li belediyelere yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş, yapılan operasyonların Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni de kapsama ihtimaline dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"BİZE DE GELİRLERSE GELSİNLER"

Yavaş, “Operasyonların Ankara'ya sıçrar mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi,

"Tutuklama tehditiyle insanları ifade vermeye zorlarsanız, kurtulmak için başkalarına iftira atacaktır. Bunun adı atfı cürümdür, bunlar delil kabul edilemez.

Korktuğumuz bir şey yok. İftira ile bize de gelirlerse gelsinler, Cenabı Allah da bunun hesabını sorar."

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