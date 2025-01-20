Mansur Yavaş'tan iktidara Özdağ tepkisi: Yargıya olan güveni zedeliyor

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Ankara'da gözaltına alınması Ankara siyasetinde bomba etkisi yarattı.

Siyasiler Özdağ'ın gözaltına alınmasına peş peşe tepki gösteriyor.

"Gözaltı kararı derin bir endişe kaynağıdır" diyen ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ümit Özdağ gözaltına alındı!

"YARGIYA OLAN GÜVENİ ZEDELİYOR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması, ifade özgürlüğü ve demokratik değerler açısından derin bir endişe kaynağıdır.

Bu acele nedir? Apar topar gözaltı işlemi uyguluyorsunuz. Bırakın süreç kendi seyrinde işlesin.

Bu tür uygulamaların sürekli hale gelmesi yargıya olan güveni zedeliyor.

Siyaset, konuşmak ve eleştirmek içindir. Yargının siyasetin aracı olduğu algısını güçlendirecek tüm uygulamalardan vazgeçilmelidir.