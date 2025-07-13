Mansur Yavaş'tan iktidarı sessizliğe gömecek soru!

Çankaya Belediyesi tarafından "Birlik Aşuresi" programı düzenlendi. Programda konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş, barış süreci olarak adlandırılan süreç ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

DİKKAT ÇEKEN PKK AÇIKLAMASI

Yavaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Öyle bir iktidarla yarışıyoruz ki zaman geliyor yanına birilerini alıyor, destekçilerini alıyor o gün onların oyuna ihtiyaçları var. 'Siz yanlış yapıyorsunuz' denildiği zaman, söyleyen herkesi hainlikle suçluyorlar. Aradan zaman geçiyor, 'Biz aldatıldık' diyorlar. Biz 14 Mayıs seçimlerini unutmadık.

"HANİ PKK’LILAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR’DE SAYAÇ OKUYACAKTI, NE OLDU?"

Hani PKK’lılar Ankara Büyükşehir’de sayaç okuyacaktı, ne oldu? Bunu sormak bizim hakkımız değil mi? Ve şimdi konuşmalara bakıyoruz; yan yana gelmişler. Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı diyerek özellikle vurgulayarak yeni bir kimlik oluşturmaya çalışıyorlar. Eskiden öyle yapmazlardı. Türk’ü, Kürt’ü, Çerkes’i, Laz’ı diyerek sıralarlardı.

Şimdi bunları ortadan kaldırıp sadece Türk, Kürt ve Arap denmesine göre bir hazırlık var. Bizler, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu Cumhuriyet’e sonuna kadar sahip çıkacağız. Türkiye’nin bir Lübnan olmasına asla fırsat vermeyeceğiz.

Anayasa'nın ilk dört maddesine asla dokundurtmayacağız çünkü Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey Türk gençliği!' diyerek Cumhuriyet’i bizlere emanet ederken, bizler de o emanete sonuna kadar sahip çıkacağız."