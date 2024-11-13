Mansur Yavaş'tan ilk açıklama. ABB'nin konserlerine inceleme başlatılmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlatıldı. Mansur Yavaş'tan cevap geldi.

Mansur Yavaş merakla beklenen 'konser harcaması' açıklamasını yapıyor

Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

ABB Başkanı Mansur Yavaş soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yavaş'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir.

Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz."

ABB Meclis Toplantısı'nda konser gerginliği. Candan Erçetin konserine 80 milyon TL mi ödendi?