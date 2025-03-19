Mansur Yavaş'tan ilk tepki geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan ilk tepki geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlk tepki Mansur Yavaş'tan geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş x hesabından açıklama yaptı.

Açıklaması şöyle:

"Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor"

"Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri… Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor.

Gözaltı nedeni belli olmasa da; Daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir?

Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır.

Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız!

Hiç kimse de unutmasın: Ekrem Başkanımız yalnız değildir!"

Detaylar geliyor...

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