Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na açık destek! 'Bilirkişi' soruşturması açılmıştı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na görev yapan bilirkişinin ismini açıklamasından dolayı başsavcılık tarafından soruşturma açılmıştı. İmamoğlu'na açılan soruşturmaya Mansur Yavaş'tan ilk tepki geldi.

YAVAŞ: AĞIR BİR DARBEDİR

Mansur Yavaş 2025 X hesabı üzerinden şunları söyledi;

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun “bilirkişi” hakkındaki açıklamalarını, bir hukukçu olarak ülkem adına derin bir üzüntüyle takip ettim. Hukuk, kişilere göre değil; evrensel ilkelere ve kurallara göre işletilmelidir. Hukuk, özel atamalara değil; liyakate dayalı bir anlayışla yürütülmelidir. Bu temel prensiplerin dışına çıkan her uygulama, sadece bireylerin değil, toplumsal adalet duygusunun da zedelenmesine yol açar. Sayın Ekrem İmamoğlu’na her açıklamasının ardından soruşturma açılması, yalnızca demokratik değerlerimize değil, ifade özgürlüğünün temeline de ağır bir darbedir. Eleştiri, birini hedef göstermek değil, aksine demokratik bir toplumun vazgeçilmez yapı taşıdır. Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik her türlü hukuksuzluğun karşısında olacağımızı ve adaletin yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamak isterim"

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısında yaptığı açıklamada, CHP'li belediyelerle ilgili rapor bilirkişinin adını "Erdoğan'ın heybesindeki turp" diyerek açıkladı. İmamoğlu Büyükcanayakın için, "Turpun büyüğü Satılmış Büyükcanayakın" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI SONRASI JET SORUŞTURMA

1.5 saate yakın süren basın toplantısının konusunu, "Heybedeki Turp" olarak belirleyen İmamoğlu, hakkında açılan dava ve soruşturmalar için bilirkişi "Satılmış Büyükcanayakın" ismi hakkında geniş açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun kürsüden inmesinin hemen ardından hakkında, "görev yapan bilirkişi ya da yanığı etkileme suçu"ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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